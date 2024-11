Des tensions éclatent avec les proches des joueurs de l'OM

Alexis Brunet

Vendredi soir, l’OM a concédé sa troisième défaite de la saison et sa deuxième de suite au Vélodrome, face à l’AJ Auxerre. Une contre-performance qui n’a pas plu aux supporters, qui ont sifflé leurs joueurs à la fin du match. Mais cela ne s’est pas arrêté là, car des fans marseillais présents en loge ont alpagué des proches de certains joueurs du club phocéen et les échanges auraient été plutôt virils.

Le 27 octobre dernier, l’OM affrontait le PSG pour le premier Classique de la saison. Les fans marseillais misaient beaucoup sur cette rencontre et estimaient qu’une victoire était clairement possible, surtout à domicile. Finalement, cela n’a pas du tout été le cas et les Parisiens se sont imposés sur le score de trois buts à zéro. Un mauvais résultat pour le club phocéen, mais la défaite face à l’AJ Auxerre ce vendredi soir a peut-être fait encore plus mal aux têtes.

De Zerbi s’emporte en conférence de presse

Si une défaite face au tout puissant PSG, même sur le score de trois buts à zéro, peut être acceptable, s’incliner à domicile contre l’AJ Auxerre, tout juste promu en Ligue 1, sur le score de trois buts à un, l’est beaucoup moins. Cette contre-performance a d’ailleurs fait bouillir Roberto De Zerbi. En conférence de presse, l’entraîneur italien a prévenu : il est prêt à partir si cela est la meilleure solution pour tout le monde. « Je dois prendre ma responsabilité pour cette défaite à domicile. On a des difficultés à la maison, c’est clair. Je ne sais pas si c’est un manque de courage ou de personnalité. Je suis venu ici pour jouer au Vélodrome car j’avais envie de vivre l’expérience. Si le problème c’est moi, je suis prêt à partir. Je pars sans l’argent, le reste je m’en fous. Je n’ai pas envie de faire des excuses et de raconter des bêtises. Je ne vais pas m’échapper, on doit regarder la réalité en face. C’est ce que je dois faire. »

Des supporters de l’OM s’en prennent à des proches de joueurs

Les nerfs étaient donc tendus après le match face à l’AJ Auxerre, et notamment du côté des supporters. Selon les informations de L’Équipe, certains fans de l’OM présents en loge auraient alpagué des proches de joueurs du club phocéen (Brassier, Rulli et Merlin). Les échanges auraient été plutôt virils et tendus d’après le quotidien sportif.