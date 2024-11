OM : «Vous m’avez humilié», De Zerbi pousse un énorme coup de gueule

Alexis Brunet

Vendredi soir, l’OM a sombré à domicile. Les Marseillais se sont inclinés 1-3 face à l’AJ Auxerre et cela n’a pas du tout été apprécié par Roberto De Zerbi. Dans l’intimité du vestiaire, le coach italien s’en est pris à ses joueurs. L’ancien entraîneur a notamment parlé d’humiliation. Des mots forts qui devraient faire réagir les partenaires de Mason Greenwood.

En ouverture de la onzième journée de Ligue 1, l’OM avait rendez-vous avec l’AJ Auxerre vendredi soir. Une rencontre qui paraissait anodine pour les Marseillais, opposés à un promu et qui plus est à domicile. Mais les coéquipiers de Geronimo Rulli ont peut-être appréhendé le match à la légère et, au final, le résultat fait mal. Le club phocéen s’est incliné 1-3 seulement douze jours après avoir reçu une autre claque au Vélodrome, face au PSG (défaite 0-3).

Roberto De Zerbi a forcé ses joueurs à aller saluer les supporters

Cette grosse contre-performance a notamment eu le don d’agacer au plus haut point Roberto De Zerbi. Selon les informations de L’Équipe, la colère du coach marseillais a commencé dès le coup de sifflet final. Alors que ses joueurs n’avaient qu’une envie, rentrer au vestiaire, l’ancien entraîneur de Brighton a forcé ces derniers à une sorte de marche de la honte. Les Marseillais ont dû aller saluer leur public, alors qu’ils étaient copieusement sifflés par tout le Vélodrome. L’ire de l’Italien a continué au vestiaire où ce dernier aurait alors rafalé sur tous ses hommes.

« Vous m'avez humilié »

D’après L’Équipe, Roberto De Zerbi a tiré sur l’entièreté de son groupe pendant une vingtaine de minutes. Le technicien de l’OM a particulièrement insisté sur le manque de couilles de son groupe. « Vous m'avez humilié, vous avez humilié notre club devant notre public. Vous avez manqué de couilles ! » La réaction sur le terrain de l’effectif marseillais sera donc particulièrement scrutée, mais il faudra attendre le 23 novembre prochain et un déplacement compliqué sur la pelouse du RC Lens.