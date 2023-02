Cristiano Ronaldo a provoqué un malaise à la Coupe du monde

Thibault Morlain

Au Qatar, Cristiano Ronaldo disputait sa dernière Coupe du monde. Malheureusement pour lui, ça ne s'est pas très bien passé. Tandis que le Portugal a été sorti en quart de finale par le Maroc, CR7 s'est retrouvé lui poussé sur le banc de touche par Fernando Santos. Un choix fort du sélectionneur portugais qui a provoqué certaines interrogations dans le vestiaire.

Il y a des images de la Coupe du monde qui resteront dans les mémoires. On pense bien évidemment à celle de Lionel Messi soulevant le Graal, mais aussi celle de Cristiano Ronaldo en larmes après l'élimination du Portugal. Sortis par le Maroc, les champions d'Europe 2016 ont été éliminés en quart de finale. Une triste fin pour Cristiano Ronaldo, qui s'est retrouvé à jouer les remplaçants de luxe.

« C’est plus difficile », Ronaldo fait des dégâts après son transfert https://t.co/NCuwhk744n pic.twitter.com/BW5kYidNAh — le10sport (@le10sport) February 9, 2023

« Ça nous a un peu surpris »

En effet, lors de la Coupe du monde, Fernando Santos n'a pas hésité à mettre Cristiano Ronaldo sur le banc de touche. De quoi en faire réagir plus d'un, y compris les coéquipiers de CR7 au Portugal. Dans une interview pour AS , Joao Félix raconte ainsi : « Ça nous a un peu surpris, car ce n'est pas normal de voir Cristiano Ronaldo sur le banc, mais c'était la décision de l'entraîneur et c'est lui qui décidait ».

« Il a très bien réagi »