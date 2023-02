Messi l'insulte au Qatar, il en rajoute une couche

Thibault Morlain

Sacré champion du monde au Qatar avec l'Argentine, Lionel Messi s'était également distingué avec son coup de sang contre les Pays-Bas. En effet, l'insulte de La Pulga contre Wout Weghorst avait fait le tour du monde et voilà que cela continue de suivre le joueur de Manchester United, où on en remet une couche à ce sujet.

Le quart de finale de Coupe du monde entre l'Argentine et les Pays-Bas a été électrique. Sur la pelouse, la tension était présente et jusqu'au bout des tirs au but, les deux équipes ont cherché l'affrontement. Cela a même continué dans les couloirs du stade où Lionel Messi s'en est alors pris à Wout Van Weghorst, l'attaquant néerlandais.

« Qu'est-ce que tu regardes idiot ? »

Ces images ont fait le tour du monde. On a ainsi pu voir Lionel Messi s'énerver en pleine interview et lâcher une incroyable insulte contre Wout Weghorst. « Qu'est-ce que tu regardes idiot ? », avait alors prononcé La Pulga. Depuis, cette insulte est restée dans les têtes, allant même jusqu'à suivre le Néerlandais à Manchester United.

Weghorst chambré à Manchester United