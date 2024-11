C'est signé, Neymar rejoint une destination improbable

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2025 avec Al Hilal, Neymar changera de club librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Alors que la tendance est à un départ, la star brésilienne s'est achetée une nouvelle maison de luxe à Dubaï. Reste à savoir si Neymar envisage de finir sa carrière aux Émirats arabes unis.

Malgré un contrat qui courait jusqu'au 30 juin 2027, comme révélé par le10sport.com vous, Neymar a quitté le PSG il y a un peu plus d'un an. En effet, Al Hilal a déboursé environ 90M€ pour s'attacher les services de la star brésilienne lors de l'été 2023.

Al Hilal : Neymar est en fin de contrat le 30 juin

Lors de sa signature à Al Hilal, Neymar a paraphé un bail de deux saisons, soit jusqu'au 30 juin 2025. Alors qu'une prolongation ne serait pas d'actualité, l'ailier gauche de 32 ans devrait changer de club librement et gratuitement cet été. Et il pourrait tenter une aventure aux Émirats arabes unis.

Neymar a acheté un penthouse à Dubaï

Selon les informations de Khaleej Times, rapportées par AS, Neymar Jr vient de s'offrir un penthouse à Dubaï de la marque Bugatti, et ce, pour une somme supérieure à 50M€. L'ancien joueur du PSG aurait signé en compagnie de son père Neymar Sr et de sa compagne Bruna Biancardi. Comme annoncé par Bugatti sur les réseaux sociaux, la nouvelle demeure du Brésilien sera disponible d'ici 2027. Reste à savoir si Neymar évoluera un jour dans le championnat des Émirats arabes unis.