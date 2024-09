«C’est fini», Riolo fait une annonce sur Mbappé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Que ce soit au Real Madrid ou en équipe de France, Kylian Mbappé a pris place dans l'axe de l'attaque. Un poste qui n'est pas son préféré, mais qu'il accepte sans rechigner. Et selon l'avis de Daniel Riolo, le champion du monde 2018 va devoir s'habituer à ce nouveau poste, aussi bien en sélection qu'en club.

Kylian Mbappé a beau avoir changé de club cet été, passant du PSG au Real Madrid, il a conservé sa position au poste d’avant-centre. Carlo Ancelotti souhaite l’utiliser dans ce rôle, même si le joueur français est prêt à faire ce que le coach lui dit de faire, quitte à évoluer à un poste qui n’est pas le sien. « Les grands joueurs savent jouer ensemble, je pense. Il a été incroyable ces dernières saisons. C'est à moi de m'adapter à l'équipe. Je vais le faire le plus vite possible pour aider l'équipe à gagner » avait confié Mbappé durant sa présentation au Real Madrid.

PSG : Riolo révèle le secret de Dembélé pour marquer https://t.co/AhxCp2wLwB pic.twitter.com/TxMZDHuVoV — le10sport (@le10sport) September 11, 2024

Mbappé, futur numéro 9 des Bleus

Si Kylian Mbappé espérait retrouver son côté gauche en équipe de France, il a vite déchanté. Après la retraite d’Olivier Giroud, Didier Deschamps a indiqué que l’ancien joueur du PSG était le plus à même à remplir ce rôle. « Avec Paris, il s'est retrouvé très souvent dans une position axiale. Il l'a fait avec nous. Dans son club, c'est aussi la position qu'il aura. Qu'il ait tendance à aller plus sur l'axe gauche que sur l'axe droit, il n'y a pas de soucis avec ça. Il a la capacité de jouer à gauche, mais ça peut demander certains aménagements » a précisé le sélectionneur, avant d’affronter la Belgique en Ligue des Nations.

« La place côté gauche, c’est fini »

Lors de l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a donné son avis sur la position de Mbappé. Et selon lui, le joueur tricolore ne devrait plus évoluer sur un côté, notamment en équipe de France. L’explosion de Bradley Barcola y est aussi pour quelque chose. « La place côté gauche, c’est fini depuis longtemps. C’était même fini à l’Euro. Il ne l'a plus en club, c’est un dossier qui est rangé. Il l’a rangé lui même en allant au Real jouer numéro 9 » a lâché le chroniqueur.