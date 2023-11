Ballon d’Or : Une folie se prépare pour Messi !

Alexis Brunet

Lundi, Lionel Messi a gagné le huitième Ballon d'Or de sa carrière. Une récompense qu'il a donc obtenue en étant un joueur de l'Inter Miami. C'est la première fois de son histoire que la franchise américaine compte dans ses rangs un Ballon d'Or. Cette dernière compte donc célébrer l'évènement, et elle va organiser une grande fête pour son joueur.

Lundi dernier, le gratin du football mondial été réuni à Paris. La cérémonie du Ballon d'Or se tenait au théâtre du Châtelet, et c'est Lionel Messi qui a obtenu la précieuse récompense. L'Argentin a devancé entre autres Erling Haaland, ainsi que Kylian Mbappé. C'est la huitième fois que l'ancien attaquant du PSG décroche ce prix, notamment grâce à sa victoire en finale de Coupe du monde, au Qatar.

L'Inter Miami veut honorer Lionel Messi

À l’issue de la cérémonie, Lionel Messi s'était présenté en conférence de presse. L'Argentin avait notamment été interrogé sur une possible présentation de son Ballon d'Or au Parc des princes, et visiblement ce dernier n'était pas très emballé par l'idée. « Je ne suis pas sûr que les Parisiens aient envie que je présente le Ballon d’or au Parc. » En revanche l'attaquant va pouvoir présenter sa récompense aux supporters de l'Inter Miami. En effet, d'après les informations du Parisien , la franchise de MLS souhaite organiser une « Noche d’Or » pour féliciter son joueur.

Feu d'artifice et discours de Messi...

L'Inter Miami promet une nuit de festivité pour célébrer le huitième Ballon d'Or de Lionel Messi. Un match amical sera organisé face à New York, et un after aura lieu par la suite. Un feu d'artifice sera tiré, et l'ancien attaquant devrait normalement s'adresser au public. Pour cette rencontre, les abonnés du club seront prioritaires pour l'achat de billets. Le match sera visible dans plus de 100 pays, via Apple TV, diffuseur de la MLS.