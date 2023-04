Mbappé à Manchester United, pourquoi c’est possible

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Si le nom de Kylian Mbappé est souvent associé à celui du Real Madrid, une nouvelle piste prend de l’ampleur. Elle mène à Manchester United. Le géant anglais pourrait prochainement devenir la priorité des Qataris. Et Kylian Mbappé, qui entretient d’excellentes relations avec Doha, pourrait être la première recrue XXL de Manchester United en cas de rachat…

Depuis maintenant quatre saisons, Kylian Mbappé est le rêve de beaucoup de clubs européen qui voudraient s'arracher les qualités de l'enfant de celui qui est perçu comme la relève d'après Cristiano Ronaldo et Leo Messi. En dernière date, le Real Madrid a failli chiper l'international français au Paris Saint Germain mais Mbappé a finalement décidé de continuer l'aventure avec le club de la capitale française. Mais voilà que la rumeur d'un possible rachat de Manchester United par le Qatar a fait naître une possibilité de transfert de Mbappé vers le club anglais.

Al Khelaïfi souhaiterait qu'il rejoigne Manchester United

Selon les dernières rumeurs, Nasser Al Khelaifi souhaiterait en personne que Kylian Mbappé rejoigne Manchester United en cas de rachat du club par les dirigeants qataris. En effet, il serait la première recrue de l'ère qatari chez les Red Devils. La presse évoque l'ouverture des pourparlers avec le clan Mbappé, notamment avec son père Wilfried Mbappé. Cette nouvelle pourrait faire des tristes côtés supporteurs parisiens surtout qu'en cas de rachat de Manchester United, on pourrait penser qu'un réajustement financier pourrait bien avoir lieu. Mais le but des dirigeants qataris n'est pas de laisser tomber le Paris Saint Germain. En cas de rachat de Manchester United, la qualification des deux équipes en Ligue des champions serait un objectif à atteindre chaque saison.

Un transfert pour barrer la route à la concurrence

En cas de rachat de Man United, la signature de Kylian Mbappé chez les Red Devils signifierait la fin de l'espoir pour beaucoup de clubs européens qui rêveraient d'avoir l'ancien de l'AS Monaco dans leur formation. Sous contrat jusqu'en 2024, une signature à Manchester United vaudrait comme une nouvelle prolongation. L'objectif des qataris seraient donc de garder Mbappé, la question où il jouerait ne serait pas le sujet mais le plus important serait de le garder. En cas de rachat de Manchester United par le Qatar, on risque de voir beaucoup de joueurs du Paris Saint Germain rejoindre le club anglais cet été.

Le Real Madrid, un rêve depuis toujours

Mais le rêve de Kylian Mbappé a toujours été d'évoluer sous les couleurs du Real Madrid. Avec un départ prochain de Karim Benzema à la retraite, Kylian Mbappé pourrait être la relève du légendaire numéro 9 français du Real Madrid. Florentino Perez ne désespère pas surtout qu'il n'était pas loin, l'été dernier, de réaliser l'un des plus grands coups du chapeau durant un mercato après celui Cristiano Ronaldo en 2009. Il est clair que le Président du Real Madrid ne lâcherait pas l'affaire tant que Mbappé n'est pas compté parmi les joueurs composant l'effectif des Merengues. En tout cas, comme chaque été, le mercato sera mouvementé pour Kylian Mbappé qui risque de voir son nom de nouveau associé à plusieurs pistes.