Le Qatar prépare du lourd pour Mbappé, le PSG se prend un stop

Pour la première fois depuis quelque temps, Tottenham serait obligé de céder Harry Kane pour pouvoir recruter cet été. Le PSG serait donc fixé, mais encore faudrait-il que l’Anglais accepte de quitter la Premier League.

Lors de sa prolongation de contrat en mai 2022, Kylian Mbappé aurait reçu quelques promesses de la part de la direction du PSG et la nomination de Luis Campos en tant que conseiller football ainsi que le lancement d’un projet sportif ambitieux semblaient en faire partie. Quelques mois plus tard, le PSG semble être encore plus mal en point que la saison passée avec Mauricio Pochettino.

Tottenham dans l’obligation de vendre Kane pour son mercato ?

Et pire, l’attaquant de pointe qui aurait été promis à Kylian Mbappé n’est jamais arrivé, seule la promesse pour l’avenir qu’est Hugo Ekitike a déposé ses valises l’été dernier. À en croire différents médias, le PSG suivrait avec attention la situation d’Harry Kane à Tottenham où son contrat arrivera à expiration en juin 2024. Et contrairement aux saisons précédentes, Tottenham se retrouverait dans l’obligation de vendre Kane afin de se montrer actif sur le marché des transferts selon The Athletic.

Kane n’envisagerait pas de quitter l’Angleterre