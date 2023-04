Le PSG le vire, il livre une incroyable anecdote

Thibault Morlain

En 2016, le PSG fait le choix de virer Laurent Blanc après pourtant l’avoir prolongé quelques mois auparavant. Une décision fracassante de la part du club de la capitale auquel le principal intéressé ne s’attendait clairement pas. En effet, Blanc a livré une anecdote à propos de son licenciement alors qu’il préparait pourtant la saison suivante…

Après l’équipe de France ou Bordeaux, Laurent Blanc débarque en 2013 sur le banc du PSG. Loin d’être le premier choix, il est tout de même nommé à la tête du club de la capitale. L’aventure aura finalement duré 3 ans puisque Blanc a fini par être limogé après notamment le fiasco en Ligue des Champions contre Manchester City et le fameux 3-5-2.

C’est la crise au PSG, le fiasco est légendaire https://t.co/nOp5BMkf3y pic.twitter.com/ZTGKNPEuUx — le10sport (@le10sport) April 3, 2023

« Je venais de prolonger deux mois avant »

Dans un entretien accordé à Prime Vidéo , Laurent Blanc est revenu sur son licenciement du PSG. Il a fait une confidence sur les dessous de ce moment : « Je venais de prolonger deux mois avant. J’étais avec Youri (Djorkaeff) de l’autre côté de l’Atlantique quand j’apprends ça. Youri me dit : « Laurent, comment ça va se passer la saison prochaine ? ». Je lui dit : « Ecoute, on travaille un peu sur le recrutement, il faut essayer d’améliorer. On a quelques retouches à faire, mais on a un groupe très très fort avec des gens qui sont impliqués dans le projet » ».

« Dix minutes après, j’ai un coup de fil »