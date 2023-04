PSG : C’est confirmé, le feuilleton Messi touche à sa fin

Thomas Bourseau

Et si Lionel Messi venait à quitter le PSG pour le FC Barcelone. En travaillant de concert avec différents sponsors, le Barça commencerait sérieusement à croire en ses chances pour rapatrier La Pulga.

Entre Lionel Messi et le PSG, il se pourrait que la situation ait atteint un point de non-retour. Certes, le10sport.com vous confiait le 18 février dernier que des discussions avaient lieu entre le Paris Saint-Germain et le clan Messi pour une prolongation de contrat. Cependant, le PSG est une nouvelle fois sorti par la petite porte en Ligue des champions et cela amènerait Messi à se poser des questions au sujet du renouvellement de son contrat courant jusqu’en juin prochain au PSG selon The Athletic . Ses proches étudieraient à présent toutes les options y compris un retour au FC Barcelone.

Le retour de Messi à Barcelone grâce à des investisseurs

Lors d’un live Twitch , le journaliste Gerard Romero a donné des éléments supplémentaires au feuilleton Lionel Messi et sur les chances du FC Barcelone de rapatrier sa légende vivante. Par le biais de sa proximité avec d’importants sponsors, le FC Barcelone travaillerait pour permettre le retour de Messi sans enfreindre le règlement de l’UEFA pour le Fair-play financier.

Le Barça commence à être persuadé de ses chances pour Messi