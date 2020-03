Bayern Munich : Alcantara pousse un énorme coup de gueule lié au coronavirus !

Foot - Bayern Munich

La Fédération allemande de football n’a toujours pas décidé de suspendre ses championnats à cause du coronavirus. Un joueur du Bayern Munich a fermement pris position à ce sujet.

Le coronavirus touche le football mondial de plein fouet. Après la suspension des championnats anglais, italiens, espagnols et français, le championnat allemand n’a toujours pas pris de décision concernant le virus. Un report jusqu’au 2 avril prochain est évoqué mais pour le moment, la Bundesliga n’a toujours pas fait d’annonce officielle. Thiago Alcantara, joueur du Bayern Munich est écœuré et pousse un gros coup de gueule via son compte Twitter . « C’est fou. Veuillez cesser de vous amuser et revenez à la réalité. Soyons honnêtes, il y a des priorités beaucoup plus importantes que n’importe quel sport. » a expliqué l’Espagnol.





