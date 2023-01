Adultère : La femme de Messi sort du silence

Pierrick Levallet

Séparée depuis quelques mois de Gerard Piqué, Shakira n'a toujours pas digéré la tromperie de l'ancien défenseur central du FC Barcelone. La chanteuse n'a donc pas manqué de le tacler dans son nouveau titre. Et la femme de Lionel Messi n'a pas hésité à soutenir la Colombienne à travers plusieurs indices lâchés sur les réseaux sociaux.

En couple depuis quelques années, Shakira et Gerard Piqué se sont séparés il y a quelques mois maintenant. L'ancien défenseur central du FC Barcelone est soupçonné de l'avoir trompé. Désormais, l'Espagnol est en couple avec Clara Chia Marti. Et visiblement, Shakira n'a toujours pas digéré. En témoigne les paroles de sa dernière chanson.

Shakira détruit Piqué dans sa nouvelle chanson

« De l’amour à la haine, il n’y a qu’une étape, ici ne reviens pas m’écouter. Zéro rancune bébé, je te souhaite du bien avec ma soi-disant remplaçante. Je ne sais même pas ce qui t’es arrivé, tu es tellement bizarre que je ne te reconnais même pas. J'étais trop grande pour toi, tu en as maintenant une comme toi. Tu as échangé une Ferrari contre une Twingo. Tu as échangé une Rolex contre une Casio » lâche notamment la chanteuse dans sa nouvelle chanson.

La femme de Messi prend position