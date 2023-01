Avec Ibrahimovic, le PSG lui a manqué de respect

La rédaction

C’était l’une des premières grosses stars de l’ère QSI. Zlatan Ibrahimovic a débarqué dans la capitale française en 2013, en même temps qu’un certain Marco Verratti. A cette époque, le milieu italien était âgé de 19 ans et évoluait en Série B italienne. Tout le monde était alors loin de se douter qu’il deviendrait l’un des chouchous du Parc des Princes.

On est le 18 juillet 2013 et sous une chaleur intense, la salle de presse du Parc des Princes est remplie à ras bord. Les journalistes assistent à la présentation de Zlatan Ibrahimovic qui ira ensuite faire quelques jongles Place du Trocadéro, devant la Tour Eiffel et surtout devant une foule en délire. Tout le monde, ou presque a oublié Marco Verratti, présenté juste avant.

Marco Verratti en amuse-bouche

Le milieu italien Marco Verratti dispute sa dixième saison avec le club du Paris Saint-Germain. Une longévité rare dans le football d’aujourd’hui. Dans les colonnes de France Football , il raconte le moment de sa présentation ayant eu lieu le même jour que celle de Zlatan Ibrahimovic : « j’étais présenté le même jour que lui. Ils lui avaient dit : On laisse passer Marco, comme ça les gens ont le temps d’arriver. »

Le monde n’avait d’yeux que pour Ibra