Un double champion de la NBA est décédé

Florian Barré

Earl Cureton, un ancien joueur important de la NBA qui a joué 12 saisons dans la ligue et a remporté deux championnats, est décédé, ont annoncé dimanche les Detroit Pistons. Il avait 66 ans. L’intérieur de 2,06m a été drafté par les 76ers de Philadelphie mais est aussi passé par Chicago, Los Angeles, Charlotte, Houston et Toronto. Cureton avait même joué en France, à Tours, lors de la saison 1991-1992.

En 1979, après une carrière universitaire exceptionnelle avec Robert Morris et Detroit Mercy, les Philadelphia 76ers draftaient Earl Cureton au deuxième tour, en 58e place. Ce dernier a remporté un championnat avec les 76ers au cours de la saison 1982-83, puis avec les Houston Rockets en 1994. Joueur des Pistons de 1983 à 1986, Cureton a reçu un hommage tout particulier après l’annonce de son décès.

Des anciennes gloires de la NBA pleurent le décès d’Earl Cureton

« L’organisation des Detroit Pistons est profondément attristée par le décès d'Earl Cureton, une personne qui comptait tant pour l'organisation en tant que collègue, ancien joueur, ambassadeur communautaire et ami », a déclaré le président des Pistons, Tom Gores, dans un communiqué. « Aussi compétiteur coriace qu'il ait été pendant ses années de jeu sur le terrain, il était tout aussi bienveillant, extraverti et influent en dehors du terrain. Il a représenté notre franchise avec beaucoup de passion et a vraiment aimé travailler pour redonner et améliorer la vie des Détroitien dans la ville qu'il aimait tant. Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille d'Earl et à ses innombrables amis et coéquipiers pendant cette période des plus difficiles. »

Isiah Thomas est lui aussi touché