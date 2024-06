NBA : Monty Williams déjà viré, c’est la crise à Detroit !

Florian Barré

Il y a un peu plus d'un an, les Detroit Pistons ont fait de Monty Williams l'entraîneur-chef le plus riche de l'histoire de la NBA, en lui faisant signer un contrat de six ans d'une valeur de 78,5 millions de dollars. Aujourd’hui, en lien avec l’arrivée de Trajan Langdon, nouveau président de la franchise, ils cherchent quelqu’un d’autre pour prendre la relève.

Après avoir réalisé le pire bilan de la NBA la saison dernière (14-68), qui comprenait une séquence record de 28 défaites consécutives, les Detroit Pistons ont renvoyé Monty Williams ce mercredi. Arrivé des Suns la saison passée après avoir déjà été coupé, Williams devait toucher 65 millions de dollars sur les cinq prochaines saisons. Ainsi, son licenciement va coûter très cher à la franchise du Michigan. « Des décisions comme celles-ci sont difficiles à prendre, et je tiens à remercier Monty pour son travail acharné et son dévouement », a déclaré le propriétaire des Pistons, Tom Gores, dans un communiqué. « Le coaching comporte de nombreux défis dynamiques qui émergent au cours d'une saison et Monty les a toujours gérés avec grâce. Cependant, après avoir examiné attentivement notre performance et évalué notre position actuelle en tant qu'organisation, nous tracerons une nouvelle voie pour l'avenir . »

Qui pour remplacer Williams ?

« Nous sommes inébranlables dans notre engagement à amener une équipe de calibre championnat à Detroit », a poursuivi Gores. « Nous serons diligents et rapides dans notre recherche d'un nouvel entraîneur-chef pour diriger notre jeune noyau passionnant de joueurs et poursuivrons notre vision visant à bâtir un front office de premier ordre qui nous aidera à atteindre un succès durable. » Pour remplacer Monty Williams à Detroit, les premières rumeurs évoquent James Borrego, également cité à Cleveland et à Los Angeles, et qui a l’avantage de bien connaître Trajan Langdon, puisque ce dernier l’avait recruté l’an passé aux Pelicans, pour aider Willie Green.

Une troisième année de suite dans les bas-fonds de la NBA ?

Une chose est sûre, Detroit a besoin d’une refonte totale et d’entrer dans une ère où la stabilité devient le maître-mot. La franchise a utilisé 31 joueurs au cours de la saison, ainsi que 36 formations de départ différentes, et a perdu 39 fois avec un écart à deux chiffres. Quoi qu’il en soit, c’était la deuxième année consécutive que les Pistons détenaient le pire bilan de la ligue (17-65 en 2022-23). Pour aggraver les choses, le projet de loterie n’a pas fonctionné en leur faveur cette année ni l’année dernière. Détroit a obtenu la 5e sélection en 2023, manquant Victor Wembanyama, et l'équipe sélectionnera à nouveau en 5e position le 26 juin prochain. À suivre…