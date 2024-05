NBA : Les 3 plus grosses rumeurs de transferts pour cet été

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

À l'approche de l'ouverture de la Free Agency, les rumeurs se multiplient en NBA et deviennent de plus en plus concrètes. Plusieurs stars pourraient être transférées cet été, avec la possible séparation de plusieurs tandems, tels que Trae Young et Dejounte Murray (Atlanta Hawks), ou Donovan Mitchell et Darius Garland (Cleveland Cavaliers).

À un peu plus d'un mois de l'ouverture de la Free Agency en NBA, les contours du marché des transferts commencent à se dessiner. Voici les trois plus grosses rumeurs pour cet été, avec plusieurs stars susceptibles de changer d'équipe.

Trae Young et Dejounte Murray, le dossier de l’été

Après une saison décevante qui s'est terminée à la 10e place de la Conférence Est sans qualification pour les playoffs, les Atlanta Hawks envisagent sérieusement de changer de direction. En premier lieu, la franchise pourrait se séparer de son duo d’extérieurs stars : Trae Young et Dejounte Murray. Des deux, il semble que Murray est plus enclin à être échangé. Cependant, si Young n’est pas satisfait de l’intersaison de son équipe, il pourrait lui-même demander son transfert, selon Shams Charania de The Athletic .

Si le triple All-Star devient disponible, plusieurs franchises devraient se positionner sur le dossier. Les Spurs pourraient être l’une d’entre elles, afin d’entourer Victor Wembanyama, et la rumeur a circulé tout au long de la saison. Cependant, d’après Jake Fischer du Bleacher Report , ces rumeurs ont été amplifiées et San Antonio est finalement peu intéressé par Trae Young. Avec plusieurs meneurs dans les rumeurs de transfert, plusieurs dirigeants estimeraient qu’il n’est pas la meilleure option sur le marché.

Donovan Mitchell est-il vraiment heureux à Cleveland ?

Depuis son arrivée dans l’Ohio en 2022, Donovan Mitchell a propulsé les Cavaliers dans une nouvelle catégorie. Il a d’ailleurs confié à Adrian Wojnarowski d' ESPN cette année qu’il se sent « heureux à Cleveland ». Malgré cela, des rumeurs persistent et les équipes rivales espèrent que l’ancien coéquipier de Rudy Gobert sera disponible cet été. Selon plusieurs médias, les Houston Rockets, les Philadelphia 76ers et les New Orleans Pelicans s’intéresseraient notamment à la superstar.

La tendance actuelle semble plutôt être à l’opposé. Selon Charania et Brian Windhorst d’ ESPN , les Cavaliers sont optimistes quant à la possibilité de faire signer une prolongation de contrat à l’arrière. Il est donc plus probable que Donovan Mitchell reste à Cleveland.

Darius Garland, rumeur collatérale

Si Mitchell reste en place cet été, il faut tout de même attendre des changements chez les demi-finalistes de la Conférence Est. Ils ont déjà commencé par licencier leur entraîneur, JB Bickerstaff, et Darius Garland pourrait être le prochain à bouger. Selon Windhorst, les agents de Garland prévoient de rencontrer les dirigeants pour faciliter son transfert si Donovan Mitchell accepte un contrat à long terme.

All-Star en 2022, Garland présente un profil intéressant pour les équipes recherchant un meneur — y compris les Spurs de Victor Wembanyama. Il pourrait donc être le meneur le plus convoité sur le marché cet été, devant Trae Young.