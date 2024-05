NBA : Les Timberwolves en finale de conférence, à quand remonte leur dernière grande épopée ?

Florian Barré

Depuis sa création, la franchise NBA basée à Minneapolis n'a réussi à atteindre la finale de conférence qu'une seule fois (en 2004) avant cette saison. C’est donc un immense exploit de revoir les Timberwolves du Minnesota à ce stade de la compétition. Anthony Edwards, Rudy Gobert, Karl-Anthony Towns, Mike Conley et le reste du roster dirigé par Chris Finch espèrent ainsi mener leur franchise jusqu’au titre pour la première fois de son histoire. Mais avant cela, le10sport vous propose un retour en 2003-2004 pour comprendre un peu mieux l’histoire des « Loups ».

En 1989, la NBA est revenue dans les Twin Cities pour la première fois depuis que les Lakers de Minneapolis (1947-1960) ont déménagé à Los Angeles en 1960. En 2003, Rob Babcock a été promu vice-président du personnel des joueurs et, avec le directeur général Kevin McHale a pris des mesures stratégiques hors saison pour renforcer l'équipe. Ils ont échangé Joe Smith et Terrell Brandon contre Ervin Johnson, Sam Cassell et Latrell Sprewell. Ils ont également signé Fred Hoiberg, Michael Olowokandi, Trenton Hassell, Troy Hudson et Mark Madsen.

Une saison régulière historique dans la foulée !

Malgré les blessures d'Olowokandi (qui a raté la moitié de la saison) et du 6e homme Wally Szczerbiak (qui n'a joué que 28 matchs), les Timberwolves remaniés sont devenus l'équipe à battre au cours de la saison NBA 2003-2004, terminant première tête de série de la Conférence Ouest avec un bilan de 58-24. Ce fut la meilleure saison de Kevin Garnett, Sprewell et Cassell excellant également. Garnett et Cassell ont fait partie de l'équipe All-Star, le premier cité remportant une place dans la 1ère équipe All-NBA et son premier titre de MVP, avec une moyenne de 24.2 points, 13.9 rebonds et 5 passes décisives par match.

Le parcours en séries éliminatoires du Minnesota

Lors des playoffs de la NBA 2004, les Wolves ont remporté leur toute première série contre les Denver Nuggets avant de battre les Sacramento Kings dans une série de sept matchs âprement disputés pour se qualifier pour la première finale de la Conférence Ouest de la franchise. Kevin Garnett a sauté sur la table des scoreurs après avoir remporté le septième match de la série de Sacramento, qui est devenu l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire du sport du Minnesota. La course des Timberwolves s'est terminée lors de la finale de la Conférence Ouest lorsque l'équipe a perdu contre les Lakers de Los Angeles. Sam Cassell s'est blessé à l'aine lors du match 7 contre les Kings, et, par conséquent, n'a joué qu'avec parcimonie pendant la série des Lakers. Beaucoup dans la NBA, dont Flip Saunders et Phil Jackson, pensent que s'il avait été en bonne santé, les Wolves se seraient qualifiés pour la finale. Personne ne le saura jamais.