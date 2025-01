NBA : Des cracks français avec Wembanyama, il hallucine !

Pierrick Levallet

Brillant lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, Guerschon Yabusele a fait son retour en NBA l’été dernier. L’ancien des Boston Celtics a débarqué chez les Philadelphia 76ers en provenance du Real Madrid. L’ailier fort de 29 ans se dit d’ailleurs assez bluffé par la quantité des cracks français qui évoluent avec Victor Wembanyama au sein de la ligue américaine.

«C’est impressionnant»

« Nous, en tant que Français, je ne dirais pas qu’on a de la chance parce qu’on bosse et la France au niveau du basket, ça s’améliore de jour en jour et c’est impressionnant. Mais il y a les stats qui sont sorties il y a peu, je crois qu’en Euroligue on est le deuxième pays avec le plus de joueurs. En NBA je ne sais pas quelle est la stat mais on est beaucoup, beaucoup de Français encore aujourd’hui. Parfois dans certaines équipes, je vois des Français que je ne connais pas, donc je me dis qu’il y en a vraiment beaucoup » a d’abord expléiqu Guerschon Yabusele dans le RMC Sport Club sur la chaîne Twitch de RMC Sport.

«Nos jeunes ont beaucoup plus de chances d’être prêts» pour la NBA

« En NBA, ils respectent bien notre ligue parce qu’elle est vraiment hyper physique. Donc je pense que nos jeunes, en sortant de France et en ayant une bonne saison en pro, ont beaucoup plus de chances d’être prêts pour le rythme de jeu en NBA. Je dirais que notre jeu est plus compatible avec la NBA. Rien qu’en termes de physique, de rapidité de jeu aussi. Et puis voilà, en regardant le jeu français, j’arrive à m’identifier à la NBA. Le jeu espagnol est différent par exemple. Je sais aussi que notre force physique en France fait que, justement parfois quand on tombe sur des équipes espagnoles en Euroligue, on a plus de facilités dans le combat et pour leur poser des problèmes que l’inverse » a ensuite ajouté le joueur des Philadelphia 76ers.