NBA : Wembanyama annonce du lourd avec les Spurs !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après sa performance de grande classe dans la nuit de vendredi à samedi face aux Nuggets de Denver, Victor Wembanyama et les Spurs de San Antonio ont été pris à revers par les partenaires de Nikola Jokic la nuit dernière. Si la franchise texane entend bien se qualifier pour les Play-Offs, Wemby a affirmé qu’il ne fallait plus se chercher d’excuses.

Les Nuggets de Denver ont pris leur revanche sur les Spurs de San Antonio. Après leur victoire (110-113) il y a 48 heures, les partenaires de Victor Wembanyama se sont cette fois-ci inclinés dans la nuit de samedi à dimanche (111-122). Malgré une nouvelle belle performance du prodige français (20 points et 22 rebonds), la franchise texane voit sa belle dynamique être coupée. Car désormais, c’est objectif play-offs à San Antonio.

NBA : Une première loin d'être historique pour le successeur de Wembanyama https://t.co/p8zDEaBIXE pic.twitter.com/huaUgN5kzI — le10sport (@le10sport) October 24, 2024

« On croit vraiment en notre capacité à se frayer un chemin en play-offs »

Le rookie Stephon Castle affirmait déjà il y a plusieurs semaines que les Spurs, actuellement 9èmes de la conférence Ouest, devaient se qualifier pour les Play-Offs : « On croit vraiment en notre capacité à se frayer un chemin en play-offs », lâchait ce dernier, suivi de près par Victor Wembanyama : « Bien sûr que c'est réaliste. Au-delà des résultats des matches, on observe avec les coaches des statistiques avancées par rapport au reste de la Ligue. Notre progression est factuelle. » Si de nombreux axes de progrès sont encore notables chez les Spurs, la franchise texane est clairement mieux que la saison précédente, et peut y croire.

« Utiliser ça comme excuse, pour moi, ça montre une mauvaise mentalité »

Même si comme l’a rappelé le pivot français, il ne faut pas se chercher d’excuses en cas de défaite comme cela a pu être le cas face à Denver : « Évidemment l’an dernier, nous ne pouvions pas penser aux playoffs. Nous devions penser à d’autres choses. Dire qu’on voulait aller en playoffs, ça aurait été trop rapide. Nous n’étions pas encore là. Oui nous sommes une jeune équipe c’est un fait. Nous avons Chris et Harrison désormais mais nous sommes encore une jeune équipe. Mais utiliser ça comme excuse, pour moi, ça montre une mauvaise mentalité. Ce n’est pas une excuse », a lâché Wembanyama, relayé par Parlons Basket.