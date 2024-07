Basket : «Un grand honneur», Tony Parker vit «un truc de malade» !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Assurément le plus grand joueur français de l'histoire du basket, Tony Parker a pris sa retraite en 2019 après une carrière bien remplie passée en majorité chez les Spurs de San Antonio. Vendredi soir, après la défaite de l'équipe de France face à la Serbie à deux semaines des Jeux olympiques, il a reçu un magnifique hommage puisque son célèbre numéro 9 a été retiré. Une grande première en France.

Vendredi soir à la LDLC Arena de Décines-Charpieu près de Lyon, les équipes de France féminine et masculine de basket avaient rendez-vous pour le dernier match de préparation avant les Jeux olympiques dans deux semaines. Si les Bleues ont réussi à battre la Serbie, ce n'est pas le cas des coéquipiers de Victor Wembanyama. Mais la soirée a surtout vu une magnifique cérémonie en hommage à Tony Parker, dont le numéro va être retiré en Equipe de France.

Une grande première pour le sport français

En 2019, lors de sa retraite, les Spurs de San Antonio avaient déjà réservé cet honneur à Tony Parker en retirant à jamais son maillot. Cette pratique qu'on retrouve souvent en NBA n'avait encore jamais atteint l'Equipe de France, quelle qu'elle soit. « C’est un grand honneur. Franchement au début, j’étais un peu surpris parce que c’est la première fois de l’histoire tous sports confondus, sports collectifs, ce n’est jamais arrivé en France. J’étais en mode "wow", c’est un truc de fou » a déclaré le principal intéressé au micro de Canal +.

« Ça a toujours été mon maillot préféré »

Avec 181 sélections et plus de 2700 points marqués en Equipe de France, Tony Parker a marqué l'histoire du sport français pendant des années. Son numéro 9 ne sera désormais plus attribué et malgré la faute d'orthographe sur le maillot vendredi soir, il n'a pas pu cacher son émotion. « Mon maillot va être retiré en équipe de France et c’est encore plus fort que les Spurs, parce qu’on parle de mon pays. Ça a toujours été mon maillot préféré, ce n’est pas un secret et ça va être juste incroyable. À chaque fois que l’équipe de France va jouer, ils vont mettre mon maillot là où ils jouent. C’est un truc de malade » conclu-t-il.