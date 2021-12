Basket

Basket - NBA : Kevin Durant envoie un énorme message aux Nets !

Publié le 17 décembre 2021 à 14h35 par La rédaction

Alors que les Brooklyn Nets comptent pas moins de 7 joueurs absents, Kevin Durant se retrouve à devoir porter son équipe. Une situation qui ne semble pas déranger l'Américain, qui enchaîne les énormes performances.

À 33 ans, Kevin Durant évolue toujours à un niveau étincelant avec Brooklyn. Malgré un effectif amoindri, les Nets ont pu compter sur leur star ce vendredi, lors de la victoire obtenue à domicile contre Philadelphie (114-105). Dans cette rencontre, Kevin Durant a encore faire parler de son talent, avec 32 points, 11 rebonds et 8 passes décisives. Sans James Harden ni Kyrie Irving notamment, Durant s'impose comme le leader en puissance de la franchise de l'Est.

« Une question de leadership »