Après l'élimination du XV de France, il annonce le futur champion du monde

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quatre jours après l'élimination du XV de France, les demi-finales de la Coupe du monde vont débuter avec notamment le choc entre l'Afrique du Sud et l'Angleterre samedi soir. D'ailleurs, selon Sofiane Guitoune, les Springboks n'ont désormais plus d'adversaires à leur niveau et seront champions du monde le 28 octobre.

Dimanche, l'Afrique du Sud a mis fin au rêve du XV de France en s'imposant au Stade de France d'un petit point (29-28). Désormais, les Springboks se tournent vers les demi-finales où ils défieront l'Angleterre pour une place en finale le 28 octobre contre la Nouvelle-Zélande ou l'Argentine. Et pour Sofiane Guitoune, les Sud-Africains sont désormais les grands favoris.

Coupe du monde de Rugby : L’Angleterre veut venger le XV de France https://t.co/em78PetA8e pic.twitter.com/rGXajNbim5 — le10sport (@le10sport) October 19, 2023

Pour Guitoune, l'Afrique du Sud sera championne du monde

« Quel niveau de jeu, d'engagement, de stratégie… cela a été un très, très beau match de rugby. Celui entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande a été un super match aussi, mais on a senti les Irlandais un peu plus faibles que pendant le dernier Tournoi des 6 Nations. OK, les Néo-Zélandais montent en puissance, mais j'ai trouvé les Sud-Africains et les Français un cran au-dessus. Je pense qu'ils seront champions du monde », confie-t-il au micro d' Eurosport , avant de revenir plus en détails sur la défaite du XV de France.

«Je les voyais champions du monde»