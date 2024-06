Top 14 : Un crack du XV de France affole le mercato !

Axel Cornic

Parmi les révélations du dernier Tournoi des 6 Nations, Nolann Le Garrec pourrait quitter le Racing 92 en juin 2025, date de la fin de son contrat. Et il ne manquerait pas de pistes, puisque plusieurs clubs de Top 14 rêveraient de s’attacher les services du néo-international de 22 ans !

Certains clubs n’ont pas encore terminé le recrutement pour la saison prochaine que d’autres commencent déjà à penser à celle de 2025/2026. Car les stars en fin de contrat en juin prochain ne manquent pas et c’est notamment le cas au poste de demi de mêlée avec notamment Baptiste Couilloud au LOU, Paul Graou au Stade Toulousain ou encore Yann Lesgourgues à l’UBB.

Le Racing 92 obligé de laisser filer Le Garrec ?

Mais le profil le plus suivi est celui de Nolann Le Garrec, qui à 22 ans semble enfin avoir acquis la maturité pour briller avec continuité au plus haut niveau. Il a d’ailleurs su franchir un nouveau palier cet hiver, lorsqu’il a fallu prendre la place de titulaire en numéro 9 avec le XV de France en l’absence d’Antoine Dupont. Son club du Racing 92 aimerait le garder le plus longtemps possible, mais un départ pourrait bien devenir une évidence face à la situation économique du club et au salary cap. S’il venait à quitter les Franciliens il ne devrait pas avoir de mal à retrouver un club, puisque Midi Olympique assure que plusieurs clubs de Top 14 et surtout le Stade Rochelais, seraient intéressés.

« On a envie de le garder mais il faut qu’il ait envie de rester »