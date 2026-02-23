Il se blesse face à Antoine Dupont, la mauvaise nouvelle pour le Stade Toulousain !

Axel Cornic

Pour la troisième journée du 6 Nations 2026, Antoine Dupont et le XV de France ont accueilli l’Italie au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq. Et c’est une troisième victoire pour les Bleus (33_8), qui se sont même offerts le bonus offensif pour sécuriser la première place du classement, avant le déplacement en Ecosse, le 7 mars prochain. Mais pour leurs adversaires, l’après-midi a été très longue...

On pensait que la Squadra Azzurra pouvait créer des problèmes au XV de France. Cela a été le cas pour une grande partie de la rencontre, mais Antoine Dupont et ses coéquipiers ont finalement déroulé, en s’offrant une nouvelle victoire bonifiée. Mais pour l’Italie c’est un véritable faux pas, même s’il reste encore des occasions de revenir au classement, comme avec la réception de l’Angleterre lors de la prochaine journée du 6 Nations.

Capuozzo (encore) blessé Ce match pourrait toutefois se faire sans Ange Capuozzo, l’une des plus grandes stars de l’équipe. L’ailier ou arrière italien a en effet quitté le terrain sur blessure et ce n’est pas vraiment une bonne nouvelle, puisqu’il enchaine les pépins physiques depuis quelques temps. Il n’avait d’ailleurs pas joué les deux premières rencontres de ce Tournoi des 6 Nations, à cause d’une fracture au doigt dont il a été victime lors de la 13e journée du Top 14, avec son club du Stade Toulousain.