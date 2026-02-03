Damian Penaud viré du XV de France : Fabien Galthié a trouvé «une pépite» pour le remplacer !

Le Tournoi des 6 Nations va débuter ce jeudi, avec le choc très attendu entre le XV de France et l’Irlande qui fait beaucoup parler. Mais ce sont surtout les absents qui ont fait couler l’encre ces derniers jours avec Damian Penaud, meilleur marqueur de l’histoire de la sélection française, qui a été laissé à la maison par Fabien Galthié.
« J’avais dit qu’il y avait des pépites dans cette équipe »
Certains estiment en effet que le XV de France ne peut pas se passer d’un joueur du talent de Penaud. Pourtant, Galthié assure l’inverse, puisqu’il semble déjà avoir trouvé mieux que l’ailier de l’UBB... avec Théo Attissogbé ! « Il a dix capes, il a commencé avec nous en Argentine. J’avais dit qu’il y avait des pépites dans cette équipe. Théo en faisait partie. Malheureusement ou heureusement pour lui, il s’est blessé » a expliqué ce mardi le sélectionneur tricolore, qui a décidé d’aligner le jeune joueur de la Section Paloise titulaire contre l’Irlande.
« Pour le moment, il répond à nos attentes »
« En club ou lors de la tournée très difficile en Nouvelle-Zélande, il avait répondu à nos attentes. Il évoluait à un poste très exposé, sous pression, car on l’avait mis à l’arrière. Pour le moment, il répond à nos attentes » a poursuivi Fabien Galthié. « Mais ces jeunes joueurs qui rentrent dans l’équipe doivent avoir la possibilité de ne pas tout bien faire, il ne faut pas être trop exigeants avec eux. Ils sont très motivés et ambitieux, ils ont le droit aussi à des marges d’erreurs conséquentes. L’important est qu’on soit tous satisfaits à la fin ».