Léon Marchand lâche une punchline après sa défaite !

Jean de Teyssière

Véritable star lors des Jeux olympiques de Paris 2024, Léon Marchand était de retour dans les bassins de natation ce week-end, à Shanghai. Le quadruple champion olympique a remporté trois courses sur quatre et confesse que sa défaite lors du 200 m brasse ne peut que lui faire du bien, lui a qui tout réussi depuis quelques années.

Après les Jeux olympiques de Paris 2024 qu’il a dominé de la tête et des épaules avec quatre titres olympiques, Léon Marchand avait coupé durant 35 jours, avant de reprendre l’entraînement il y a un mois et demi. Le natif de Toulouse a fait son grand retour à Shanghai ce week-end, pour la première étape de la Coupe du monde. Prochaine étape, Icheon, en Corée du Sud du 24 ou 26 octobre prochain.

Léon Marchand dopé ? La réponse cinglante d'un proche ! https://t.co/VoKrMSV1YY pic.twitter.com/ywGT1C2RgY — le10sport (@le10sport) October 18, 2024

«Parfois je perds, ce n'est pas grave»

Dans des propos tenus pour Le Parisien, Léon Marchand évoque les séries d’invincibilité qu’il a l’habitude de cumuler : « Je ne compte pas vraiment mes séries d’invincibilité. Je sais qu’à l’époque (sur la saison 2022-2023) il y avait une série où j’ai gagné pendant je ne sais combien de temps. Mais ce n’est pas trop mon truc. Parfois je perds, parfois je gagne, c’est comme ça, ce n’est pas grave. »

«Ma défaite ? Ça me fait du bien !»

A Shanghai, Léon Marchand n’a perdu qu’une course sur les quatre disputées, le 200 m brasse. Pas un souci pour lui, qui voit cette défaite avec philosophie : « Je pense que ça me fait du bien ! Je ne suis pas une machine. J’étais très fatigué ce soir et j’arrive quatrième devant des mecs qui nagent super vite. Je fais mon meilleur temps, je bats le record de France d’Antoine Viquerat (en 2′02′'99) donc c’est quand même une belle course. Mais c’est vrai que quatrième, il y a de la concurrence… »