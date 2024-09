Léon Marchand - Natation : Sarkozy vide son sac après les JO Paris 2024

Amadou Diawara

Lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, Léon Marchand a raflé quatre médailles d'or au total : en 200m papillon, en 200m brasse, en 200m 4 nages et en 400m 4 nages. Alors que la compétition est terminée, Nicolas Sarkozy a tenu à faire l'éloges du nageur français de 22 ans.

En natation, Léon Marchand représentait le plus grand espoir de médaille français. Et le crack de 22 ans a parfaitement honoré son rang. En effet, Léon Marchand a raflé cinq médailles, dont quatre en or. Plus précisément, le nageur tricolore s'est imposé en 200m papillon, en 200m brasse, en 200m 4 nages et en 400m 4 nages. Et il a terminé à la dernière marche du podium au relais 4x100m 4 nages avec Yohann Ndoye-Brouard, Maxime Grousset et Florent Manaudou.

«Léon Marchand est un nageur exceptionnel»

Alors que Léon Marchand a représenté la France avec brio aux Jeux Olympiques de Paris, Nicolas Sarkozy a tenu à le féliciter, ne tarissant pas d'éloges à son égard. « Notre pays a beaucoup douté avant les Jeux, avant de basculer dans l’enthousiasme général. Que va-t-on retenir de Paris 2024 selon vous ? Les Jeux olympiques, c’est l’exact contraire de la pensée woke, de la pensée unique, du sentiment de nivellement égalitaire qui fait tant de mal à la France. Léon Marchand est un nageur exceptionnel. Il a donc eu des médailles exceptionnelles », s'est enflammé l'ex-président de la République française, avant d'en rajouter une couche.

«Il a eu des médailles exceptionnelles»

« La première leçon, c’est qu’il faut aimer la différence et fuir l’égalitarisme. La deuxième leçon, c’est qu’il faut aimer la compétition et fuir le nivellement. La troisième leçon, c’est qu’on peut être fier de ses athlètes, de son pays, de la Marseillaise sans détester les autres. Ces Jeux ont donné libre cours à l’aspiration profonde de la vraie France pour la différence, pour l’exemplarité et pour la récompense des meilleurs. Y a-t-il un athlète qui est aux 35 heures ? Ils pensent à leurs objectifs matin, midi et soir. Teddy Riner, Léon Marchand et tant d’autres ont montré ce que le travail, le talent, l’esprit de compétition, l’ambition peuvent apporter de meilleur », a conclu Nicolas Sarkozy lors d'un entretien accordé au Parisien.