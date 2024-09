Après Dupont aux JO 2024, elle confirme son incroyable projet !

Axel Cornic

Star du XV, Antoine Dupont avait surpris tout le monde il y a quelques mois en annonçant son intention de vouloir se mettre au 7, pour disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il a pourtant remporté ce pari haut la main et semble avoir donné envie à d’autres sportifs de tenter l’aventure, comme la judokate Amandine Buchard, médaillé de bronze en individuel et en or en équipe cet été.

Rien n’est impossible quand on a la détermination et le talent. Antoine Dupont l’a montré lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, mais une sportive française veut faire encore plus fort. Juste après la fin de la compétition olympique, Amandine Buchard a en effet annoncé viser une participation à Los Angeles 2024 en judo... mais aussi en rugby à 7 !

« J'ai fait ce double projet parce que je suis une compétitrice, j’adore les challenge »

C’est un projet très ambitieux, que la judokate de 29 ans a expliqué dans Midi Olympique Magazine. « J'ai fait ce double projet parce que je suis une compétitrice, j’adore les challenge. J'ai du mal à faire un sport seulement pour le loisir. J’ai à cœur de performer dans tous les sports ou je m’investis. Le rugby m’avait manqué, donc forcément, quand j’ai remis les pieds sur les terrains, je voulais me monter que je suis capable d’atteindre le meilleur niveau en rugby » a expliqué celle qui a remporté une médaille de bronze et une en or, à Paris 2024.

« C’est un challenge qui n’a jamais été fait »

« Le fait d’avoir eu pas mal de compliments et de bons retours de certaines personnes après mes matchs, c’est positif. Même les filles m’ont dit que je les ai remotivées, que j’ai redonné un élan dans le groupe » a précisé Amandine Buchard. « Tout ça m’a motivée. OK, j’ai confiance en mes capacités mais il y a des gens issus du milieu qui me disent que je peux avoir des opportunités. C’est un challenge qui n’a jamais été fait. Je sais que je peux être performante dans les deux, donc pourquoi pas ? »