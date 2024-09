JO 2024 : Macron récompense Léon Marchand, «c'est magnifique»

Arnaud De Kanel

Quadruple médaillé d'or lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, Léon Marchand était bien évidemment convié à la grande parade organisée au pied de l'Arc de Triomphe samedi en fin d'après-midi. L'été totalement fou du nageur s'est achevé avec une ultime récompense : la légion d'honneur, remise par le président de la République Emmanuel Macron.

Léon Marchand a vécu l'ultime frisson de son fol été olympique samedi. « Au nom de la République française, nous vous faisons Chevaliers de la Légion d’honneur ! », scandait Emmanuel Macron devant une foule en délire réunie au pied de l'Arc de Triomphe. Une récompense qui confirme encore un peu plus son nouveau statut de star du sport tricolore. Le Toulousain savoure.

«J’en profite et c’est trop bien»

« Je pense qu’il y avait des gens qui me connaissaient, mais vraiment des fans de natation, pas forcément le grand public. Là, des gens qui ne regardaient pas le sport de base, ont regardé les épreuves. Et pas que la natation. Donc effectivement, mon statut a changé du jour au lendemain. Je me suis réveillé, j’étais un autre homme. Et ça fait bizarre. J’en profite parce que les gens sont hyper bienveillants, les personnes que je rencontre dans la rue pour des photos, ils me disent toujours merci, ils sont vraiment contents de ce que j’ai fait. J’en profite et c’est trop bien, c’est hyper positif », a déclaré Léon Marchand au micro de France 2. Le nageur a ensuite évoqué son émotion au moment de recevoir la Légion d'honneur qui lui a été remise par Emmanuel Macron en personne.

«C’était magnifique, la scène était magnifique

« C’est très difficile de décrire ce que j’ai ressenti. C’est beaucoup d’émotion. C’était magnifique, la scène était magnifique, les gens très souriants, tous très contents de nous voir. Et nous aussi. C’était assez fou et je pense que ça va être marquant. Les Jeux ont marqué l’histoire, les monuments que l’on a en France, on ne les a nulle part ailleurs. Ca a été très réussi. Un pari difficile mais réussi », a ajouté Léon Marchand.