JO Paris 2024 : C'est encore la fête pour Dupont et Marchand

Axel Cornic

Après avoir paradé à Paris, Antoine Dupont et Léon Marchand ont montré leurs médailles respectives dans leur ville de Toulouse ce mercredi. L’occasion pour les fans de voir deux monuments du sport français, qui auront fait briller l’étoile tricolore lors de ces Jeux Olympiques 2024.

Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont terminés depuis plusieurs semaines déjà, mais la flemme est toujours vive. Une grande parade a été organisée à Paris et elle a rassemblé beaucoup de monde, pour fêter tous les médaillés français de cette édition 2024.

Toulouse fête ses athlètes

Ce n’est pas tout, puisque la fête a continué en région ces derniers jours et c’est le cas de Toulouse, ce mercredi. Les sportifs locaux ont en effet été accueillis lors d’un évènement organisé sur la place du Capitole, devant pas moins de 10.000 personnes. Et forcément, les deux les plus acclamés étaient Antoine Dupont et Léon Marchand, le premier étant la star du club local tandis que le second a totalement explosé lors de ces Jeux Olympiques de Paris 2024.

« Marchand et Dupont ? C’est des monstres »

Forcément, ils ont parfois fait de l’ombre aux autres sportifs présents. « Léon Marchand et Antoine Dupont ? C’est des monstres. Ils sont encore dans une autre catégorie » a confié à RMC Sport Guillaume Restes, médaillé d’argent avec l'équipe de France de football. « Très heureux pour eux et pour tous ceux qui ont ramené des médailles. On a pu partager 2-3 moments dans la salle des illustres. Ici, c’est vrai que c’est un peu plus chaud qu’à Paris (sourire). Il y a quelques supporters du TFC qui ont mis encore plus de voix. Rien n’a changé pour moi depuis cette médaille. Juste un peu plus d’expérience »