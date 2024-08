JO Paris 2024 : Pluie de records, c’est historique !

Jean de Teyssière

De tout point de vue, ces Jeux olympiques de Paris 2024 sont une réussite. La beauté des emplacements des épreuves sportives est saluée dans le monde entier, ce qui aide peut-être les athlètes à se dépasser. Depuis le début des Jeux olympiques, il y a onze jours, plusieurs records du monde ont été battus. D’autres pourraient tomber d’ici la fin de ces XXXIIIe olympiades, mais le 10sport.com fait le point.

Les records sont faits pour être battus. De nombreux athlètes ont prouvé cet adage ces derniers jours en battant des records impressionnants. À noter que certaines stars des Jeux olympiques ont battu leur propre record, parfois dans la même journée. Tour d’horizon.

Duplantis : Un peu plus près des étoiles

Armand « Mondo » Duplantis. Ce nom restera à tout jamais dans le panthéon du sport mondial. Le perchiste suédois de 24 ans a fait rêver le Stade de France lundi lors de la finale du saut à la perche. Facilement champion olympique après avoir été le seul à passer la barre des 6 mètres, Duplantis s’est fait un petit plaisir. Toutes les épreuves étant terminées, il avait le Stade de France pour lui tout seul pour continuer sa finale et commencer par battre le record olympique de 6m03, détenu depuis 2016 par le Brésilien Thiago Braz da Silva. Il place la barre à 6m10 et passe facilement, dès son premier essai. Mais Duplantis ne s’arrête pas là. En avril dernier, il avait réalisé un nouveau record du monde de hauteur – son huitième – en sautant 6m24. Devant un public conquis, il décide de placer la barre à 6m25. Premier essai : échec. Deuxième essai : échec. Troisième essai : réussite. La suite appartient à l’histoire avec un Stade de France en ébullition, un baiser à sa compagne, Desiré Inglander et un tour de stade interminable. Cela valait bien dix coups de cloche.

Natation : Des records en pagaille

Dimanche dernier s’est refermé le chapitre de la natation aux Jeux olympiques 2024. Comme souvent, ce sont les Etats-Unis qui ont ramené le plus de médailles, avec 28 breloques. Si Léon Marchand a battu quatre records olympiques, ses homologues américains se sont amusés avec les records du monde. Bobby Finke a battu celui du 1500m nage en libre en le terminant en 14’30’’67. Lors du 4x100m 4 nages féminin, les Etats-Unis ont elles aussi battu le record du monde en terminant en 3’49’63. Enfin, le Chinois Pan Zanhle a explosé son propre record mondial en nageant son 100m nage libre en 46 s 40.

Cyclisme sur piste : Cinq records du monde en une soirée !

Mais que se passe-t-il sur l'anneau de Saint-Quentin-en-Yvelines ? Lors des premières épreuves de cyclisme sur piste, les athlètes féminines ont battu cinq records du monde. Le précédent record mondial de cyclisme sur piste par équipe chez les femmes était de 45 s 487, établi en juin dernier. Lundi soir, ce record a été battu par la Grande-Bretagne en 45 s 472, battu ensuite par l’Allemagne (45 s 377) puis par la Nouvelle-Zélande (45 s 348). Enfin, la Grande-Bretagne a battu le record néo-zélandais en 45 s 338, avant de le rebattre une dernière fois, en finale (45 s 186). Incroyable.

Escalade de vitesse : Deux records du monde successifs !

L'escalade de vitesse est une discipline impressionnante à regarder. Au Bourget, le mur a offert plusieurs grands moments de sport aux spectateurs venus en nombre. La Polonaise Aleksandra Miroslaw a battu à deux reprises son propre record du monde de vitesse. Auparavant à 6 s 24, Miroslaw l'a amélioré de trois centièmes (6 s 21) avant de le rebattra plus nettement (6 s 06).