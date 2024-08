JO Paris 2024 - Natation : Léon Marchand met un stop à une star de la télé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Léon Marchand est entré dans une nouvelle dimension au cours de ces Jeux olympiques de Paris 2024, avec cinq médailles au total, dont quatre en or. Le prodige tricolore est largement sollicité par les médias mais se montre sélectif dans ses interventions. Léa Salamé, à la tête de l’émission « Quels Jeux ! » sur France 2, en a fait l’expérience.

C’est la grande star de ces Jeux olympiques de Paris 2024 dans les rangs tricolores. Après avoir mis la main sur quatre médailles d’or en individuel (400m 4 nages, 200m papillon, 200m brasse, 200m 4 nages), Léon Marchand a conclu l’événement par une cinquième breloque, cette fois-ci en bronze, sur le 4x100m 4 nages avec Yohann Ndoye Brouard, Maxime Grousset et Florent Manaudou. Léon Marchand peut désormais s’aérer l’esprit et savourer ses succès, avec un nouveau statut de star qui le place au centre de l’attention.

JO Paris 2024 - Natation : «Un truc de fou», Léon Marchand hallucine après ses exploits

Léon Marchand recale Léa Salamé

Léon Marchand ne manque de sollicitation dans les médias après ses exploits dans le bassin de Paris La Défense Arena, mais tous n’ont pas la chance d’accueillir le quadruple champion olympique. D’après Le Parisien, Léa Salamé aurait notamment essuyé un échec pour son émission « Quels Jeux ! » diffusée sur France 2 chaque soir. La production aurait pourtant fait le forcing pour le convaincre, en lui proposant notamment d’enregistrer exceptionnellement l’interview l’après-midi. Cela n’a pas suffi pour convaincre Léon Marchand, qui a fait savoir que le programme ne correspondait pas à ses valeurs.

« Quels Jeux ! » n’a pas échappé aux critiques

Apparu notamment au micro de RMC, RTL, France Info, ou encore sur le plateau d’Eurosport et dans les JT de 20h de France 2 et de TF1, Léon Marchand fait donc l’impasse sur l’émission présentée par Léa Salamé et Laurent Luyat, qui n’a pas échappé aux critiques depuis le début des JO de Paris 2024 concernant la forme et le fond. La présence de personnalités étrangères au sport durant les premiers jours de diffusion avait notamment été pointée du doigt par certains internautes, accusant également Léa Salamé de manquer d’empathie lors de ses interviews. Un point de vue visiblement partagé par le nageur.