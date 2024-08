F1 : Le rival de Verstappen menace Hamilton et Mercedes !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

S’il est clairement monté en puissance au cours de la première partie de saison, Lando Norris pourrait clairement être l’un des grands agitateurs de ce Grand Prix des Pays-Bas. Auteur de premières séances d’essais libres intéressantes ce vendredi, le pilote McLaren a affirmé vouloir battre Mercedes et Lewis Hamilton à Zandvoort.

De quoi sera fait ce Grand Prix des Pays-Bas ? Si Max Verstappen va tenter de renouer avec le succès du côté de Zandvoort, le Néerlandais pourrait être mis en difficulté par Lando Norris. En grande forme, le Britannique a faim de revanche après un Grand Prix de Belgique décevant (5ème).

« Nous pourrons ainsi défier les Mercedes »

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto, Lando Norris s’est exprimé sur la bonne forme de McLaren, et a affirmé vouloir mettre Mercedes et Lewis Hamilton sous pression : « Nous sommes en bonne forme depuis Miami, mais nous n’avons pas vraiment apporté de mises à jour depuis Miami aussi, ce week-end est la première fois que nous essayons de faire un peu plus de progrès avec la voiture. Je suis très optimiste, mais je n’ai aucune idée si ça marche ou pas ou comment ça se comporte en ce moment, mais aujourd’hui a été une journée raisonnable et nous y sommes ou presque. Il nous reste donc encore un peu de travail à faire cette nuit et nous pourrons ainsi défier les Mercedes ».

« Il faut faire quelques progrès avant demain si on veut la pole »

« En tout cas, c’est bien d’être de retour dans la voiture, je pense que Zandvoort est un endroit difficile pour une reprise, simplement parce que c’est rapide - ça monte et ça descend, ça tourne, un peu de tout », poursuit Lando Norris, avant de conclure à propos de ses sensations : « C’est donc une bonne première journée de retour dans la voiture, mais il faut faire quelques progrès avant demain si on veut la pole ».