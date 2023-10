Une star interpelle Neymar après la catastrophe

Amadou Diawara

Lors du choc entre le Brésil et l'Uruguay, Neymar s'est blessé gravement au genou gauche. En effet, la star de la Seleção est victime d'une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque. Proche de Neymar, Vinicius Jr a tenu à lui envoyer un message de soutien sur les réseaux sociaux.

Victime d'une torsion du genou gauche lors du duel entre le Brésil et l'Uruguay ce mercredi, Neymar a dû quitter la pelouse du Centenario peu avant la mi-temps. Et malheureusement pour l'ancien joueur du PSG, le verdict est terrible. « Neymar Jr a subi des examens cliniques et d’imagerie mercredi, qui ont confirmé la rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche. L’attaquant sera opéré, à une date qui n’a pas encore été fixée, pour corriger les blessures » , a annoncé la CBF (Fédération Brésilienne de Football) par le biais d'un communiqué.

Il tacle cette recrue du PSG après son transfert https://t.co/s0a0u5d3Tb pic.twitter.com/EYq11cWF3W — le10sport (@le10sport) October 19, 2023

Neymar s'est blessé gravement au genou

Sur son compte Instagram , Neymar a réagi à cette nouvelle, en faisant passer un message poignant. « C'est un moment très triste. Je sais que je suis fort mais cette fois, je vais avoir encore plus besoin de ma famille et amis. Ce n'est pas facile de passer par une blessure et une opération, imaginez tout recommencer après quatre mois de convalescence. J'ai la foi, même trop… Mais je remets la force entre les mains de Dieu pour qu'il puisse renouveler la mienne. Merci pour les messages de soutien et d'affection » , a écrit la star d'Al Hilal sur le réseau social.

«Bon rétablissement, je t'aime Neymar»