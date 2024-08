Transferts - Mbappé : Les coups de téléphone qui changent tout !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Kylian Mbappé est désormais focalisé sur le Real Madrid après ses sept années au PSG, mais pas seulement. Par l’intermédiaire de son fonds Coalition Capital, l’attaquant de 25 ans est devenu actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen, une nouvelle casquette qui lui tient à cœur. Mbappé s’implique en effet dans ce premier mercato, attirant notamment Yann M'Vila.

Passé par la Premier League ou encore l’ASSE, Yann M'Vila a rejoint le SM Caen, convaincu par le discours de Kylian Mbappé, désormais actionnaire majoritaire du club normand. « C'est lui qui m'a appelé pour me parler de ce projet, a confié M'Vila au micro de beIN SPORTS. Ça s'est fait très rapidement, en trois, quatre jours c'était bouclé. Je l'ai eu et le lendemain j'ai parlé avec les dirigeants et on s'est mis d'accord. On m'a connu sur le terrain, on m'a perdu de vue mais maintenant c'est sur le terrain que je vais essayer de montrer mes qualités. Mon objectif personnel est de remettre Caen en première division ».

« Quand il prend son téléphone pour faire en sorte que des joueurs viennent, ils viennent »

À la tête du Stade Malherbe de Caen, Nicolas Seube reconnaît l’importance de la nouvelle star du Real Madrid dans le mercato : « On ne va pas se mentir. Kylian Mbappé a son mot à dire sur les gens en capacité de nous rejoindre. Et Kylian Mbappé, ça parle à tout le monde. Quand il prend son téléphone pour faire en sorte que des joueurs viennent, ils viennent ».

« Une chance pour nous »

L’entraîneur normand poursuit, dans des propos rapportés par Le Parisien : « C’est une chance pour nous, une opportunité qu’il faut saisir. Il s’est beaucoup intéressé aux matchs que l’on a faits ces six derniers mois. Je sais qu’il a fait en sorte d’observer comment on jouait, quels étaient nos manques, quelle serait la vision de demain. Il s’intéresse de très près à tout ça. »