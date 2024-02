Scandale sexuel pour Dani Alves, Neymar vole à son secours

Jean de Teyssière

Le procès de Dani Alves pour viol débutera ce lundi au tribunal de Barcelone. Un procès qui risque d'être médiatisé, puisqu'il déchaîne les passions au Brésil et en Espagne. Neuf de prison sont requis contre lui par le tribunal de Barcelone, tandis qu'une indemnisation à auteur de 150 000€ lui est demandée. Une somme dont il ne dispose pas et que Neymar serait enclin à lui prêter.

Dans la nuit du 30 au 31 décembre 2022, Dani Alves aurait violé une jeune femme de 23 ans dans les toilettes d'une boîte de nuit. En prison depuis plus d'un an, son procès va durer trois jours et s'ouvrira ce lundi. Un procès qui risque d'être à charge contre l'ancien joueur du PSG, qui risque 9 ans de prison.

Dani Alves a perdu son avocat et sa femme

Au début de cette affaire, Dani Alves démentait tout contact avec la femme qui l'accusait de viol. Mais confronté aux vidéos et aux analyses, l'accablant, il a fini par avoué avoir eu une relation sexuelle avec cette personne, mais consentie. Des mensonges pour préserver son mariage, mais qui ont finalement eu raison de son maintien en prison. Mais aussi de la fin de la collaboration avec le célèbre avocat, Cristóbal Martell. Sa femme, Joana Sanz, a également annoncé qu'elle mettait fin à sa relation avec lui.

Neymar, seule personnalité du foot à le soutenir

Aucune personnalité du football ne sera présente à ce procès. Seul Neymar a soutenu publiquement son ami, connu au FC Barcelone et en sélection brésilienne. L'ancienne star du PSG lui aurait même proposé son aide avec son avocat mais aussi en lui prêtant 150 000€, montant des dommages et intérêts demandés. Le procès, qui s'ouvre donc ce lundi 5 février, permettra de voir si l'aide de Neymar aura été efficace.