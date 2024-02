L’Algérie cherche son sauveur, Zidane dit non !

Arnaud De Kanel

L'Algérie est à la recherche d'un sélectionneur. Après le nouveau fiasco à la CAN, Djamel Belmadi a pris la décision de quitter son poste mais les Fennecs n'ont toujours pas trouvé son successeur. La fédération algérienne a tenté l'énorme coup Zinédine Zidane mais l'ancien coach du Real Madrid a repoussé cette proposition.

Après le fiasco de la CAN 2021 et celui de la non-qualification pour la Coupe du monde 2022, l'Algérie de Djamel Belmadi a essuyé une nouvelle énorme désillusion en sortant dès les phases de poules de la CAN. Celle de trop pour le sélectionneur des Fennecs qui a décidé de démissionner. Pour le remplacer, les pistes se multiplient et elles mènent souvent à des noms prestigieux comme celui de Zinédine Zidane.



Contacté, Zidane refuse l'Algérie

La fédération algérienne veut frapper fort pour se reconstruire. D'après les informations de RMC Sport , le poste de sélectionneur aurait été proposé à Zinédine Zidane. Libre depuis son départ du Real Madrid, la légende des Bleus a été flattée par cette proposition avant de la repousser poliment. Le champion du monde 98 ne reprendra donc pas les rênes des Fennecs . Contacté par Le 10 Sport , Guy Roland Ndy Assembé a donné son avis sur ce dossier.

«Rien que le fait d'entendre son nom, ça change les choses»