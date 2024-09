Rabiot - OM : Les coulisses de l’incroyable coup de tonnerre

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’OM serait en passe de frapper un énorme coup avec le recrutement d’Adrien Rabiot, libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus et en négociations avancées avec la formation phocéenne. Un deal préparé en secret par la direction et bien parti pour se concrétiser grâce aux efforts du joueur.

Pablo Longoria et ses équipes ont préparé une surprise, et elle est de taille ! Libre depuis son départ de la Juventus au terme de la saison dernière, Adrien Rabiot semble prendre la direction de l’OM. Ce dimanche soir, le journaliste Fabrizio Romano a révélé l’existence de négociations avancées entre Marseille et l’ancien joueur du PSG, qui pourrait atterrir dans la cité phocéenne cette semaine.

Mercato : Rabiot à l’OM, l’incroyable surprise qui se prépare ! https://t.co/iZCDFDJk3K pic.twitter.com/zvlH63aVbG — le10sport (@le10sport) September 15, 2024

L’OM oeuvre en coulisse depuis plusieurs semaines

L’Équipe et RMC annoncent également que l’international français de 29 ans est proche de l’Olympique de Marseille, un dossier ouvert il y a déjà plusieurs semaines dans le plus grand des secrets, au moment où la direction n’y croyait pas vraiment selon le quotidien sportif. Les discussions se sont intensifiées récemment comme le précise RMC, lorsque le club a constaté que la situation de Rabiot n’avait toujours pas évolué, avec de nombreux échanges survenus durant la dernière trêve internationale.

Les efforts importants de Rabiot

Alors que la possibilité d’accueillir le joueur formé au PSG semblait encore très improbable durant l’été, les discussions ont évolué positivement au point qu’un accord pourrait intervenir dans les prochaines heures. Séduit par le projet de l’OM, Rabiot serait prêt à faire des efforts importants pour signer un bail de deux saisons.