PSG : Messi écœure Mbappé, «j'avais la rage de fou»

Après 2018, Kylian Mbappé est passé tout proche de remporter une nouvelle Coupe du monde. En 2022, au Qatar, la récompense suprême est revenue à l’Argentine, bien aidée par un Lionel Messi en grande forme. Par la suite, les deux stars du football se sont retrouvées en club au PSG et l’actuel Madrilène a avoué que cela avait été dur au début.

À seulement 25 ans, Kylian Mbappé est déjà un joueur hors normes. L’attaquant possède déjà une armoire à trophées bien remplie, dans laquelle on peut notamment retrouver une Coupe du monde. Le Madrilène était déjà présent avec l’équipe de France en Russie en 2018, où il avait particulièrement impressionné, notamment avec une action de folie contre l’Argentine. Pour couronner le tout, l’ancien joueur du PSG avait même inscrit un but en finale contre la Croatie (4-2).

Mbappé raconte ses retrouvailles avec Messi après la finale de la CDM 2022

Après 2018, Kylian Mbappé est passé tout proche de remporter une deuxième Coupe du monde en 2022. L’équipe de France avait alors perdu en finale contre l’Argentine, aux tirs au but. Après cette cruelle défaite, l’attaquant avait retrouvé au PSG son bourreau, un certain Lionel Messi. L’actuel joueur du Real Madrid a raconté à Clique comment s’étaient passées les retrouvailles entre les deux hommes. « C’est parce que c’était Messi, tu respectes Messi, c’est une légende vivante, mais j’avais la rage de fou malade ! Le premier jour quand on rentre, on a cassé cette glace. Parce que t’appréhendes un peu, on s’est livré une bataille que tout le monde a vue et on se retrouve dans la même équipe. »

« Fallait me laisser gagner moi aussi »

Visiblement, malgré cette grosse désillusion, Kylian Mbappé n’en veut pas à Lionel Messi. Le Français a d’ailleurs déclaré que les deux joueurs s’étaient très bien entendus au PSG lors de la deuxième partie de saison. « On rigole, il me dit : “T'as déjà gagné une fois, fallait me laisser gagner moi aussi.” On s’est fait des souvenirs ensemble de la finale. C’est bien de savoir ce que pense le gars d’en face. On a rigolé, et au final, on a fait une deuxième partie de saison où on s’est super bien entendu. Je pense que cette finale, ça nous a encore plus rapprochés finalement. »