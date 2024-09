PSG : Deux joueurs n’en peuvent plus de Luis Enrique !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Si Luis Enrique fait l'unanimité dans les bureaux du PSG, ce n'est pas totalement le cas dans le vestiaire. Deux joueurs ne s'entendraient pas forcément ou ne partageraient pas la méthode du coach espagnol. Il s'agit de Fabian Ruiz, mais aussi de Randal Kolo Muani, performants avec leur sélection respective.

Avec un effectif aussi garni que le PSG, Luis Enrique est contraint de faire des choix. Evidemment, les joueurs écartés n’ont pas le sourire et ne cachent pas leur agacement en interne. C’est le cas par exemple de Randal Kolo Muani, qui espérait gratter du temps de jeu après le départ de Kylian Mbappé et la blessure de Gonçalo Ramos et qui se retrouve dépassé dans la hiérarchie par Marco Asensio.

Kolo Muani et Luis Enrique ne se comprennent pas

A se demander si Kolo Muani correspond vraiment à ce que Luis Enrique recherche. Selon les informations de L’Equipe, l’entente n’est pas idéale entre les deux hommes. L’international français, qui a besoin de se sentir soutenu, a dû mal à comprendre les nombreuses consignes délivrées par Luis Enrique.

Fabian Ruiz veut s'en aller

Avec Fabian Ruiz, la situation est similaire, à la différence que Fabian Ruiz ne cacherait plus ses envies d’ailleurs en privé. « Il y a un club qu'il a toujours aimé et ce club ne déteste pas ce joueur. Le Real Madrid l'aime bien et il serait intéressé à venir. C'est un footballeur qui veut quitter le club actuel dans lequel il se trouve parce que ses relations avec l'entraîneur sont mauvaises » a confié Eduardo Inda, patron d’OK Diario. D’ailleurs, loin de Luis Enrique, ces deux joueurs ont trouvé le chemin des filets durant cette trêve internationale.