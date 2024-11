PSG : Al-Khelaïfi en plein «conflit», tout est relancé ?

Alexis Brunet

Depuis plusieurs mois, le PSG est en conflit avec la mairie de Paris au sujet de la vente du Parc des princes. Le débat semblait clos dernièrement avec la volonté d’Anne Hidalgo de ne pas vendre le stade de la porte de Saint-Cloud, mais le fait que cette dernière ne se représentera pas pour un troisième mandat pourrait bien relancer le dossier.

Toujours dans une volonté de devenir l’un des meilleurs clubs du monde, le PSG souhaite devenir propriétaire de son stade. Problème, depuis plusieurs mois, la mairie de Paris refuse de céder le Parc des princes au club de la capitale. Une décision qui pourrait toutefois évoluer dans le futur, suite à une annonce officielle.

Anne Hidalgo ne se présentera pas pour un troisième mandat à la mairie de Paris

Mardi 26 novembre, Anne Hidalgo a annoncé au Monde sa volonté de ne pas se présenter pour un troisième mandat à la tête de la mairie de Paris. Une décision qui pourrait donc faire les affaires du PSG et relancer la question de la vente du Parc des princes.

« Je ne suis pas certain que cela suffise »

Toutefois, à en croire un élu parisien interrogé par L’Équipe, le départ d’Anne Hidalgo pourrait possiblement ne pas suffire à faire évoluer la question de l’achat du Parc des princes par le PSG. Cela devrait par contre permettre de relancer le dialogue, qui était au point mort à cause du conflit entre Anne Hidalgo et Nasser Al-Khelaïfi. « Je ne suis pas certain que cela suffise. Plusieurs conseillers de droite s'y étaient opposés aussi. Mais le changement de maire devrait au moins permettre de recréer les conditions du dialogue car, aujourd'hui, on est sur un conflit de personnes entre Hidalgo et Al-Khelaïfi, et aucun des deux ne veut faire le premier pas. »