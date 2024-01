Payet interpelle le FC Nantes et l’OM

Hugo Chirossel

Passé par l’ASSE et le LOSC avant de débarquer à l’OM en 2013, cela fait presque 20 ans que Dimitri Payet a fait ses débuts en professionnel sous les couleurs du FC Nantes. Un des souvenirs les plus marquants de sa carrière, tout comme les finales perdues en Ligue Europa et lors de l’Euro 2016.

Après avoir fait son retour à Marseille avant les fêtes, où il a assisté à la rencontre entre l’OM et Clermont (2-1), Dimitri Payet a pris la direction de la Réunion. Sur son île natale, le meneur de jeu âgé de 36 ans s’est livré auprès d’ Antenne Réunion . Un entretien au cours duquel il est revenu sur les trois moments marquants de sa carrière.

Les trois souvenirs marquants de Payet

« Trois souvenirs de mes 20 ans de carrière ? Mon premier match en professionnel déjà, avec le FC Nantes, il y a quasiment 20 ans maintenant. La finale de l’Europa League (avec l’OM en 2018, ndlr) et la finale de l’Euro (avec l’équipe de France en 2016, ndlr) », a déclaré Dimitri Payet.

« Et pour finir cette nouvelle aventure au Brésil »