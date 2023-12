Cristiano Ronaldo oublié, sa réaction est étonnante

La rédaction

Dans le dur lors de son deuxième passage à Manchester United, Cristiano Ronaldo a retrouvé des couleurs depuis son départ dans le club saoudien d'Al-Nassr l'hiver dernier. Alors qu'il possède des statistiques équivalentes à celles de ses grandes années, le Portugais ne figure pas dans le top 10 des meilleurs joueurs de l'année 2023 dévoilé par l'organisation de la IFFHS. L'ancien joueur du Real Madrid a préféré en rire sur ses réseaux sociaux.

Une choses est sûre, Cristiano Ronaldo est enfin libéré. De moins en moins utilisé lors de son second passage à Manchester United sous la houlette d'Erik ten Hag, l'attaquant a fait le choix fort de s'exiler en Arabie Saoudite, signant pour Al-Nassr après la Coupe du monde.

Ronaldo n'est pas dans les 10 meilleurs joueurs du monde

Étincelant sous ses nouvelles couleurs depuis son arrivée, Cristiano Ronaldo, du haut de ses 38 ans, semble presque avoir retrouvé un second souffle. Et pour cause, au cours de cette années 2023, l'ancien joueur du Real Madrid a inscrit pas moins de 53 buts. Le plus haut total cette année. Pour autant, cela ne semble visiblement pas être suffisant. Alors que l’organisation de la IFFHS (International Federation, of Football History & Statistics) a dévoilé ce vendredi son top 10 des meilleurs joueurs de l’année 2023, Cristiano Ronaldo n'y figure pas.

Cristiano Ronaldo préfère rire sur Instagram