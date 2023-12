Neymar se fait snober à l’étranger !

Thomas Bourseau

Neymar est un joueur historique. Au Brésil, il est le meilleur buteur de l’histoire de la sélection. En outre, hormis ses JO et la Ligue des champions, il est également le transfert le plus cher de l’histoire du football ainsi que la meilleure vente de l’histoire du PSG. Pour autant, Vinicius Jr est le numéro brésilien selon Giannis Antetekounmpo.

Neymar est le golden boy brésilien depuis ses débuts et était destiné à succéder au roi Pelé dans le coeur de ses compatriotes. Cependant, malgré le fait qu’il soit devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Seleçao , l’ancien joueur du FC Barcelone et du PSG, pas épargné par les blessures, n’a pas su confirmer sur la durée les belles promesses de ses débuts à Santos et du FC Barcelone. Si bien qu’il ne soit plus le numéro un brésilien du point de vue de Giannis Antetokounmpo.

Antetokounmpo sur Vinicius Jr : «Le numéro un brésilien dans le monde»

De passage aux États-Unis pendant la trêve hivernale comme plusieurs de ses coéquipiers du Real Madrid à l’instar d’Eduardo Camavinga, Vinicius Jr a reçu de belles éloges du champion NBA 2021 : Giannis Antetokounmpo qui risquent de ne pas plaire à Neymar. « Le numéro un brésilien dans le monde. Le numéro un. Il est ici » , s’est exclamé Giannis Antetokounmpo en pointant du doigt Vinicius Jr à ses côtés sur le parquet des Brooklyn Nets dans la nuit de mercredi à jeudi.

«Vini Jr, MVP»