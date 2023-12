Benzema retrouve Cristiano Ronaldo, leur discussion révélée

La rédaction

Anciennement coéquipiers au Real Madrid, Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, désormais à d'Al-Ittihad et Al-Nassr, se sont affrontés ce mardi soir pour la première fois depuis près de deux ans et demi. Avant la rencontre, les deux attaquants ont brièvement échangé.

Ils ont écrit ensemble les meilleures pages de l’histoire du Real Madrid. Vainqueurs de quatre Ligue des champions sous la tunique madrilène, Karim Benzema et Cristiano Ronaldo ont fait le bonheur de la Maison Blanche , où leur complicité sans faille a fait des étincelles. Mais depuis le transfert du Portugais à la Juventus à l'été 2018, les deux hommes ne se sont retrouvés qu'à une seule reprise. C'était lors du match nul entre la France et le Portugal (2-2) en phase de poules de l'Euro 2021.



Cristiano Ronaldo et Benzema se retrouvent

Désormais exilés dans le championnat saoudien, respectivement sous les couleurs d’Al-Ittihad et d’Al-Nassr, Karim Benzema et Cristiano Ronaldo se sont rencontrés ce mardi pour la première fois en Arabie Saoudite dans un choc sous haute tension. Le Français et le Portugais ont d'ailleurs été chacun décisifs, mais à la fin, c'est bien CR7 est sa bande qui se sont imposés. Auteur d'un doublé sur penalty, Cristiano Ronaldo a grandement contribué au large succès des siens face à ceux de Benzema (5-2).

Leur discussion a été dévoilée