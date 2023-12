5 choses que vous ne savez probablement pas (encore) sur Kylian Mbappé

La rédaction

Kylian Mbappé est l’un des footballeurs les plus connus de la planète foot. Champion du Monde, l’attaquant du PSG est un véritable phénomène depuis son jeune âge. Mais savez-vous vraiment tout sur le chouchou français ? Voici 5 informations que vous ne connaissez peut-être pas sur le Kyky de Bondy….

1- Chelsea l'a laissé filer !

En 2011, à l’âge de douze ans, Kylian Mbappé est passé entre les mains des formateurs de Chelsea. Après une semaine de test chez les Blues, l’enfant de Bondy n’a pas été jusqu’aux attentes du club. Il avait pourtant été brillant lors d’un match amical gagné 7-0 contre Charlton. Au terme de la semaine d’essai, les dirigeants de Chelsea convoquent la famille Mbappé pour leur dire qu’il faudra passer un deuxième essai avant qu’ils prennent une décision. Mais Fayza Lamari, mère de Kylian, refuse et dit à Serge Daniel Boga, ancien scout de Chelsea, que s’ils le veulent, ils doivent le prendre maintenant ou, dans quelques années, ils reviendront l’acheter 50 millions d’euros. L’avenir lui donnera raison…

2- En hommage à CR7

Lors de la saison 2018-2019, Kylian Mbappé a l’opportunité de changer son numéro 29 (date de naissance de son petit frère Ethan, né un 29 décembre). Suite au départ de plusieurs joueurs, le champion du monde a, à sa disposition, plusieurs numéros : le 7 laissé par Lucas Moura, parti en direction de Tottenham, et le 8, laissé par Thiago Motta, parti à la retraite. Mais le prodige du foot français fait son choix très rapidement et opte pour le numéro 7. La raison à cela ? Le Parisien souhaite ainsi rendre hommage à son idole, Cristiano Ronaldo. A partir de ce jour, « KM29 » devint KM7 ». Un numéro qu’il porte encore aujourd’hui.

3- Sur les traces d’Usain Bolt ?

La vitesse est sans doute l’une des plus grandes qualités de Kylian Mbappé. Il a d’ailleurs ébloui de son talent les joueurs du Pays de Cassel, le 23 janvier 2023. L’attaquant du PSG a pu s’offrir un quintuplé face au petit poucet de la coupe de France. Ils ont été nombreux à être impressionnés par l’accélération du jeune talent du Paris-Saint-Germain. Cette saison encore, il est le joueur le plus rapide de la Ligue 1. Enregistré à 37 km/h, il est à égalité avec Terem Moffi, attaquant niçois de 24 ans. Il faut savoir que ce n’est pas le record de la star des Bleus. En 2019, le prince de Bondy a déjà été flashé à 38 km/h face à l’AS Monaco.

4- Des records de fou

A 18 ans, quand la plupart des lycéens passent le bac, Kylian Mbappé s’occupait pour sa part de son classement au Ballon d’Or 2017. A 18 ans, 11 mois et 18 jours, le Français a décroché une 7e place, du jamais vu dans l’histoire de ce trophée pour un joueur de cet âge. Phénomène de précocité, il deviendra six mois plus tard champion du monde, avant même d’avoir 20 ans. Des records de ce genre, Mbappé en a plein son armoire : plus jeune joueur à avoir dépassé les 100 buts en Ligue 1 (22 ans et 3 mois), plus jeune joueur à avoir inscrit un quadruplé (avec le PSG, contre Lyon, à 19 ans), plus jeune joueur à avoir marqué deux buts en équipe de France (après-guerre) à 19 ans et 3 mois…

5- L'ami du petit-déjeuner