Benzema en pleine polémique, son club fait une annonce

Alexis Brunet

L'aventure de Karim Benzema en Arabie saoudite ne se passe sans doute pas comme il l'avait prévu. Son club est distancé pour le titre en championnat et le Français est largement conspué par une partie de ses supporters. Le Ballon d'or 2022 a d'ailleurs récemment quitté le pays et laissé ses coéquipiers, ce qui a grandement fait réagir. Mais une explication est tombée.

Cristiano Ronaldo vient de boucler l'année 2023 avec 54 buts au compteur. Une véritable réussite pour le Portugais qui montre qu'il est encore en très grande forme malgré ses 38 ans. L'ancien joueur du Real Madrid a parfaitement réussi son adaptation en Arabie saoudite, ce qui n'est pas forcément le cas de son ancien coéquipier en Espagne, Karim Benzema.

Benzema est décrié

Depuis plusieurs jours maintenant, Karim Benzema fait les frais des médias saoudiens. Ces derniers lui reprochent son manque d'investissement, ainsi que les mauvais résultats d'Al-Ittihad, allant même jusqu'à l'appeler Ben-Hazima, ce qui signifie « fils de la défaite » en arabe. Dernièrement le présentateur Walid Al-Farraj avait notamment taclé l'attaquant dans l'émission Action avec Walid . « L’écart entre Benzema et le public se creuse de jour en jour. Il n’a pas joué et n’a jamais réussi à faire une seule différence. Et surtout, il ne fait aucun effort, comme s’il disait au public : « je m’amuse juste avec vous. » (…) Quand Ronaldo est arrivé en janvier, il a montré des signes qu’il voulait jouer, mais Benzema ne propose rien. C’est comme si l’équipe ne l’aimait pas. Il est mal à l’aise. Je ne connais pas la raison. »

Benzema s’en va, le malaise s’installe https://t.co/fQfIfESU41 pic.twitter.com/CEOfxMv75a — le10sport (@le10sport) December 30, 2023

Benzema a quitté l'Arabie saoudite