OM - Rabiot : Du mouvement attendu très vite ?

Alexis Brunet

Dimanche soir, l’OM s’est incliné 2-0 sur la pelouse de l’OGC Nice. Lors de cette rencontre, Adrien Rabiot avait été positionné en attaque par Roberto De Zerbi. Un poste qui ne va pas à l’international français, de l’avis de Daniel Riolo. L’ancien joueur de la Juventus de Turin manquerait d’explosivité pour occuper ce rôle.

Contre l’OGC Nice, l’OM avait une bonne opportunité pour rattraper une partie de son retard sur le PSG, qui avait concédé le match nul face au Stade de Reims au préalable (1-1). Malheureusement pour les supporters marseillais, les coéquipiers de Mason Greenwood n’ont pas réussi à venir à bout des hommes de Franck Haise et ils se sont inclinés 2-0. Une rencontre dans laquelle n’a pas forcément brillé un joueur majeur de Roberto De Zerbi : Adrien Rabiot.

Rabiot était titularisé en attaque

L’été dernier, l’OM a réalisé un joli coup sur le marché des transferts, en faisant venir Adrien Rabiot, qui était libre de tout contrat après n’avoir pas prolongé du côté de la Juventus de Turin. L’international français s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable au sein du club phocéen et Roberto De Zerbi lui avait donc une nouvelle fois fait confiance contre l’OGC Nice. Toutefois, le technicien marseillais avait décidé de le faire évoluer en attaque sur l’aile gauche et non au milieu de terrain, son poste de prédilection.

Rabiot n’est pas un attaquant selon Riolo

Dans cette position d’ailier gauche, Adrien Rabiot n’a pas forcément brillé et ce choix de Roberto De Zerbi peut donc intriguer. Dans l’After Foot, Daniel Riolo a eu un avis tranché sur ce sujet. Selon ce dernier, le joueur de 29 ans ne doit pas évoluer en attaque à l’OM, tout simplement car ce n’est pas son poste. « La limite de Rabiot à ce poste-là de troisième attaquant, c'est justement dans ces matchs-là. Tu as envie de lui dire de redescendre au milieu, mais quand tu joues si haut que ça, tu n'as pas l'explosivité, tu ne vas pas assez vite, tu n'es pas un attaquant, tout simplement. » Reste à voir si le coach marseillais suivra ce conseil et décidera de faire reculer Rabiot pour le prochain match contre l’OL.