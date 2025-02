OM : Déjà un malaise après son transfert ?

La rédaction

Arrivé cet hiver à l’OM, Luiz Felipe Ramos n’a pas encore joué en raison d’une blessure à la cuisse. Pour ne pas arranger ses affaires, une gêne au mollet a de nouveau retardé son retour. Roberto De Zerbi, privé de Balerdi pour le prochain match face à Auxerre, doit rapidement trouver une solution pour renforcer sa défense.

Arrivé au mercato d’hiver en provenance d’Al-Ittihad, Luiz Felipe Ramos n’a toujours pas disputé la moindre minute avec l’OM. Le défenseur italien est en rémission d’une blessure à la cuisse qui l’écarte des terrains et était de nouveau forfait pour la réception de l’ASSE (5-1). Le staff marseillais ne veut pas prendre de risques puisque Luiz Felipe Ramos, d'abord dans le groupe pour ce week-end, a ressenti une gêne musculaire au mollet en fin d’entraînement vendredi comme l'a révélé Roberto De Zerbi : « On a jugé plus juste de ne rien risquer. »

Cependant, l’absence de Leonardo Balerdi le week-end prochain face à Auxerre (suspension) met De Zerbi sous pression, qui devra faire un choix à propos de l’ancien de la Lazio. « On verra la situation lundi ou mardi. Balerdi sera absent, il faudra trouver la bonne solution. » avait déclaré le coach italien en conférence de presse.

Une blessure musculaire qui remonte à loin puisque, déjà, lors de sa présentation sous les couleurs de l’OM, Luiz Felipe Ramos avait avoué ne pas être totalement remis. « Honnêtement, je me sens bien depuis septembre. Je m’entraînais en Arabie saoudite, même si j’ai été écarté du groupe par la suite. J’ai continué à travailler individuellement, mais il me faut encore quelques semaines pour atteindre mon meilleur niveau » avait déclaré le défenseur central de l’OM. Faut-il s'inquiéter pour la suite ?